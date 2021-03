Ilary a Milano, Totti nel lettone con Isabel e Chanel

Quando la mamma non c'è, i papà 'ballano'. Francesco Totti ha fatto le ore piccole ieri sera con le figlie Isabel e Chanel - sicuramente per seguire Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi - e poi tutti a nanna insieme nel lettone.

La foto che condivide tra le storie di Instagram è dolcissima e il suo sorrisone a 32 denti dice tutto. All'appello manca Cristian, il primogenito, ma si sa, le femmine sono il debole di ogni papà e magari il quindicenne avrà preferito guardare altro in tv. Ilary è a Milano diversi giorni a settimana per condurre il reality di Canale 5 e Francesco a casa fa anche il 'mammo', cosa che non dispiace affatto all'ex numero 10 giallorosso, innamorato della sua famiglia. La mancanza della moglie, però, si sente sicuramente: "Il capo in casa è lei" ha dichiarato recentemente in un'intervista, aggiungendo: "Ilary oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria: una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri. Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto". Il trio è comunque senza alcun dubbio il gruppo d'ascolto preferito dalla conduttrice dell'Isola.

