Totti e Noemi fanno sul serio: arriva un nuovo costoso regalo ( e due promesse)

Mentre si indaga sulla vita del misterioso Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi da quando Francesco Totti è stato definitivamente archiviato, la quotidianità ormai rodatissima dell'ex calciatore sembra ormai ben fornita di dettagli raccontati ora da voci ufficiose, ora dalle dirette incursioni social degli stessi innamoratissimi protagonisti. Lui e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti e felice di mostrarlo, serena nella loro convivenza in un attico nuovo di zecca, nei viaggi raccontati come romantiche parentesi e pure nelle gag offerte ai follower attraverso il profilo social di lei si rivolge a lui con il più classico degli "amore".

Qualcuno ha parlato di crisi, ma se gli ultimi dettagli non sono bastati per smentirli, ne arriva adesso un altro che racconta anche di un nuovo prezioso regalo quale simbolo di due promesse che, se si rivelassero, sarebbero la definitiva conferma di un legame che con una storiella passeggera non ha nulla a che fare.

Il regalo di Totti a Noemi

Per quanto le tensioni per la separazione da Ilary Blasi non manchino, Alberto Dandolo su Oggi assicura che tra Noemi Bocchi e Francesco Totti la relazione vada a gonfie vele a dispetto delle voci che li volevano in crisi. Lui avrebbe regalato alla sua fidanzata un altro costoso anello dopo quello già donatole nei mesi scorsi, ma stavolta si sarebbe aggiunto un significato ben più importante: la promessa di matrimonio appena sarà legalmente possibile e di un figlio presto, "forse in corso", si legge. Di una gravidanza di Noemi si era già parlato la scorsa estate, ma adesso l'indiscrezione torna di nuovo in un clima decisamente diverso da quello rovente di agosto. E magari, data la ritrovata dimestichezza social, saranno loro stessi a smentire anche queste voci. Oppure no.