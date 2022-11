Francesco Totti e Noemi Bocchi come non si erano mai visti: baci e carezze in pubblico, le foto

Sono ormai una coppia a tutti gli effetti Francesco Totti e Noemi Bocchi. Da settimane si parla di loro come sempre più affiatati, innamoratissimi e protagonisti di una storia nata nell'ombra della burrascosa separazione tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi e adesso al centro di una quotidianità vissuta senza timori.

I fotografi li inseguono, i social diffondono le immagini che li mostrano intenti a fare shopping con le rispettive figlie o a festeggiare con le loro famiglie allargate. Ma nonostante l'ufficialità della relazione, Totti e Bocchi continuano a fare notizia, e ciò anche per via della crescente complicità evidente in ogni nuova "paparazzata" che allontana ogni dubbio sulla forza del loro legame. Come l'ultima del settimanale Diva e Donna che li mostra uniti, complici e teneri nei gesti e negli sguardi come non si erano mai visti.

Totti e Noemi sempre più innamorati: baci e carezze in pubblico

Nel servizio fotografico l'ex capitano della Roma e la nuova compagna sono stati sorpresi in pubblico in un locale, mentre si scambiano baci e carezze rivelatori di una grande intimità. "Il primo bacio" è il titolo del servizio rilanciato sulla copertina del settimanale che mostra le foto degli abbracci e delle tenerezze rivelatori del rapporto a lungo raccontato in questi mesi e pronto ad essere ancor più suggellato dall'imminente convivenza.

La presenza di Noemi accanto al compagno è stata pressoché continua negli ultimi tempi, anche adesso che la fine del matrimonio con Ilary Blasi ha iniziato ad essere discussa nell'aula di un tribunale. Secondo alcune indiscrezioni l'influenza esercitata su Totti sarebbe massima, al punto che dietro molte importanti decisioni ci sarebbe proprio lei, Noemi, che lo avrebbe anche consigliato sugli appartamenti da acquistare.