"Ecco il bacio tra Totti e Noemi Bocchi": la foto è virale, cosa c'è dietro

Che Ilary Blasi e Noemi Bocchi si somigliassero particolarmente è cosa nota, ma non al punto che il pubblico scambiasse la prima con la seconda. E' di queste ore infatti una fotografia, resa virale dagli utenti, in cui Francesco Totti bacia una donna che molti hanno scambiato per Noemi, peccato che si tratti dell'ex moglie. Ma andiamo per ordine.

Nella serata di ieri è apparso in rete un profilo Instagram nominato appunto Noemi Bocchi, in cui è stata condivisa la fotografia di un bacio tra Francesco e una donna bionda: preso dalla foga di trovare nuove certezze sul loro beniamino, il pubblico ha pensato si trattasse davvero di Noemi. Peccato che, andando a fare ricerca con Google Images, si scoprirà che nella foto c'è proprio Ilary Blasi, che la foto è del 2018, che era stata condivisa proprio dal Capitano e che, insomma, c'è ancora da aspettare per una ufficializzazione così spudorata.

Sì perché al momento Francesco e Noemi non hanno ancora confermato direttamente la relazione. A farlo, al loro posto, ci hanno pensato i paparazzi, che hanno immortalato l'ex calciatore a Roma, sotto casa di lei, dopo le indiscrezioni su vari viaggi in giro per l'Europa. Una discrezione tenuta soprattutto per il bene dei rispettivi figli: tre quelli di Totti, ovvero Chanel, Cristian ed Isabel, due quelli di Noemi, avuti da un imprenditore romano da cui è separata.

Chi è pronto a giurare che Francesco sia davvero innamorato sono alcune gole profonde del gossip, che aggiungono inoltre un dettaglio eloquente: il campioen avrebbe portato la donna a cena nello stesso posto in cui, ormai vent'anni fa, chiese la mano di Ilary.

Da sottolineare come, in queste ore, siano tantissimi i profili a nome "Noemi Bocchi" nati su Instagram. Solo uno ovviamente è quello giusto ed è quello privato che riportiamo qui e che è stato creato in tempi non sospetti, ovvero quando la 34enne ancora non era la nuova fiamma del Pupone ma una donna qualunque.