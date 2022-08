"Totti e Noemi Bocchi hanno deciso quando uscire allo scoperto"

Prosegue a gonfie vele l'amore segreto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che lontano da occhi indiscreti - per quanto possibile - stanno trascorrendo insieme la loro prima estate da coppia. La nuova compagna del Capitano è stata avvistata in vacanza al Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia - dove l'ex calciatore resterà fino a ferragosto insieme ai figli, dopo aver dato il cambio a Ilary - e a bordo di uno yacht ancorato al largo, sul quale probabilmente c'era proprio lui ad aspettarla.

Incontri top secret e blindatissimi, anche se ormai la loro storia non è più un mistero per nessuno. Nonostante tutto, Totti vuole continuare a mantenere il massimo riserbo su questa relazione, almeno fino a quando la situazione familiare non si sarà acquietata. Secondo Il Messaggero, fra l'ex numero 10 giallorosso e Noemi Bocchi ci sarebbe un accordo per uscire allo scoperto soltanto dopo che le pratiche di separazione con Ilary Blasi saranno concluse. Si prevedono ancora un paio di mesi. I due coniugi, infatti, avrebbero optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, che con l'estate di mezzo non arriverà almeno prima di ottobre.

L'accordo tra Ilary e Francesco

A proposito di accordi, recentemente si era parlato anche di quello presunto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra i due ci sarebbe stato un patto ben preciso: nessuno doveva farsi beccare con altre persone. Un tacito accordo che Totti non ha rispettato, motivo per cui Ilary è andata su tutte le furie, fino ad arrivare alla decisione di separarsi.