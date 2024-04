Francesco Totti e Noemi Bocchi in Australia: le foto della vacanza

Rientrati poche settimane fa dalle Maldive, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno subito rifatto le valigie e preso un altro volo. Stavolta ancora più lontano e senza figli.

La coppia si trova a Sidney, in Australia, dove l'ex capitano della Roma ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa. A poche ore dal loro arrivo, infatti, sono stati ospiti di un club giallorosso che ha organizzato una serata speciale da condividere con loro, come si può vedere in una foto pubblicata da Totti tra le storie Instagram.

E questo è solo l'inizio della loro vacanza. Francesco e Noemi, infatti, proseguiranno il viaggio per scoprire questo straordinario Paese. Un tour in cui non mancherà l'avventura ma neanche il romanticismo, ingredienti principali del loro amore.