Totti a Budapest con Noemi Bocchi, con loro c'è Cristian ma non Chanel: tensioni?

Un evento importante da condividere in famiglia. Francesco Totti è volato a Budapest per sostenere la sua Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia, che si è giocata ieri sera. Con lui Noemi Bocchi - dalla quale ormai non si separa mai - e il figlio Cristian, di 17 anni, che gioca nelle giovanili della squadra giallorossa.

Con loro non c'era Chanel, la secondogenita di Totti e Ilary Blasi, che pur essendo tifosissima della Roma ha preferito non partire e ha seguito la partita dai maxi schermi allestiti allo stadio Olimpico, come si vede nelle sue storie Instagram. Da qualche tempo Chanel non si vede con la coppia (almeno pubblicamente), mentre sembra preferire la compagnia di mamma Ilary e del compagno Sebastian, con cui ha trascorso il weekend del suo compleanno a Lugano e diverse serate a Roma. Sempre presente con loro il nuovo fidanzato, Cristian Babalus. Sarà proprio per lui che Chanel ha deciso di non partire - magari non avendolo ancora presentato al papà - oppure c'è un po' di maretta con Noemi?

Di certo la trasferta è stata più amara del previsto, con la Roma che ha perso ai rigori, anche se per Francesco Totti la doccia gelata era già arrivata qualche giorno prima, quando la sua scuola calcio - gestita dalla famiglia di Ilary Blasi - è stata chiusa da un giorno all'altro. "Un dispetto per il Capitano da parte dell'ex moglie" si sussurra. Un altro tassello del castello ormai sgretolato.