Totti di nuovo papà? Spuntano le foto di Noemi Bocchi: "Quel pancino è sospetto"

Le indiscrezioni su una presunta gravidanza di Noemi Bocchi tornano tra le cronache del gossip con le foto pubblicate nell'ultimo numero del settimanale Gente. Lei e Francesco Totti, ormai coppia ufficiale da circa due anni e sempre innamoratissima, sono stati immortalati durante una partita di paddle, sport che proprio nel 2021 favorì il loro primo incontro. E proprio da quegli scatti, emergerebbero delle rotondità sotto la maglietta nera della compagna dell'ex capitano giallorosso, dettaglio che alimenta il sospetto su una possibile dolce attesa.

Nel servizio dedicato alla coppia si racconta di un allenamento di Noemi e Francesco, affiatatissimi durante la partita come nella vita privata: mentre giocano non mancano sorrisi, sguardi di intesa e carezze nei momenti di pausa durante i quali non passa inosservato il gesto di lei che si accarezza un "pancino sospetto" come a volerlo proteggere... Che ci sia un dolce segreto da custodire? Già in passato non erano mancate le voci e i sospetti su un figlio in arrivo, mai commentati dalla coppia che sulla loro vita insieme, dopo la burrascosa fine del matrimonio di Totti con Ilary Blasi, non hanno mai voluto raccontare nulla. E chissà se stavolta smentiranno o no le indiscrezioni che riguardano la possibilità di allargare la loro già numerosa famiglia, composta dai tre figli di lui (Cristian, Chanel e Isabel) e i due di lei, Tommaso e Sofia, nati dall'ex marito Marco Caucci: alla fine della partita Totti e Bocchi salgono sullo scooter e sorridono ai fotografi. Lei tenendo sempre una mano sulla pancia.

Intanto, ricorda ancora Gente, il 31 maggio è una data importante per la causa di separazione tra Totti e Blasi: entrambi depositeranno la lista dei testimoni che potrebbe aggiungere altre informazioni sulla fine di una delle storie d'amore più seguite degli ultimi anni.