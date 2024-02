Totti e la super sorpresa per Noemi Bocchi a San Valentino (e il dettaglio della vasca in camera)

Un tappeto di petali di rose rosse e palloncini a forma di cuore. Così Francesco Totti ha voluto sorprendere la sua dolce metà, Noemi Bocchi, per San Valentino. Nel giorno degli innamorati, infatti, l'ex bomber ha provato a mettere da parte le preoccupazioni. Queste sono settimane molto calde in cui il suo divorzio da Ilary Blasi è tornato ad affollare le pagine della cronaca rosa. Dopo il docufilm e il libro di Blasi, l'intervista di Cristiano Iovino e le ultime indiscrezioni trapelate documenti che Blasi avrebbe depositato in tribunale in cui parla di cifre spese da Totti al casinò e di come avrebbe abbandonato la figlia in una stanza di hotel. Un giorno, dunque, per provare a rilassarsi.

Il tutto è stato documentato da Bocchi con un video su Instagram. Noemi ha mostrato la camera con per terra i palloncini, i palloncini che fluttuano in aria e sul letto una distesa di petali di rose con altri palloncini a forma di cuore e al centro due composizioni floreali. Non è chiaro se si tratti di una camera d'hotel o di casa loro, ma dal breve filmato è possibile vedere che nella stanza, in un angolo, c'è una vasca da bagno. Nel caso in cui si trattasse della loro abitazione sarebbe una scelta alquanto particolare.