Totti e Noemi al concerto di Ramazzotti con i figli, lui le dedica "Un'altra te"

Cambio in tribuna d'onore al Palazzo dello sport di Roma. Se due settimane fa c'erano Ilary Blasi e Bastian Muller a scatenarsi sulle note dei Maneskin, ieri sera nello stesso posto ecco Francesco Totti con Noemi Bocchi. Insieme a loro i due figli maggiori dell'ex calciatore, Cristian e Chanel, e alcuni amici della coppia.

Il 'Pupone' ha fatto una lunga diretta su Instagram in cui si è visto cantare e ballare alcune delle indimenticabili hit di Ramazzotti, da "Se bastasse" ad "Adesso tu", che canta a squarciagola prima inquadrando i figli e poi insieme alla compagna. Sulle note di "Un'altra te", invece, riprende Noemi di spalle, mentre guarda il palco, e gliela dedica. Sono lontani i tempi in cui Totti nascondeva la sua storia d'amore per proteggere i figli dal gossip esploso subito dopo la separazione da Ilary Blasi, adesso l'ex numero 10 giallorosso non fa che mostrarsi felice e innamorato con la nuova compagna, che ha un bellissimo rapporto con tutti e 3 i suoi figli. Il concerto di ieri sera - dove mancava solo la piccola Isabel, di 6 anni - è stata una romantica serata in famiglia. Vicino a loro altri volti noti come Gigi D'Alessio - con cui Cristian e Chanel si sono fatti una foto nel backstage - e Thomas dei Maneskin.

Le lamentele del pubblico

La presenza di Francesco Totti e Noemi Bocchi in tribuna al Palazzo dello sport di Roma, ieri sera, ha infastidito qualcuno. Deianira Marzano ha condiviso su Instagram la storia di una fan che era nel pubblico e si lamentava perché l'ex calciatore era fisso con il cellulare: "Non dico di cantarle tutte, neanche di divertirti per forza - ha scritto - ma almeno tienilo basso".