Totti e Noemi in crisi? Come li hanno beccati al ristorante: le foto

Ma Francesco Totti e Noemi Bocchi sono davvero in crisi? Dopo i rumors che si sono rincorsi in queste settimane, ad intervenire ci pensa una pagina Instagram molto vicina alla 34enne romana. Una pagina che - sottolineiamo - non è ufficialmente gestita dalla donna, ma che sembra chiaramente in comunicazione con lei. Non a caso, proprio ieri sera, questo account avrebbe ricevuto alcune fotografie del calciatore e della sua nuova compagna a cena in un ristorante romano. Scatti che, in qualche modo, sembrano zittire le voci di crisi.

Davanti ad un bel bicchiere di vino, Totti e Noemi sono apparsi di nuovo complici. Soli soletti i due si sono goduti una serata di coppia senza la nutrita ciurma di figli. Se infatti lui ne ha avuti ben tre dall'ex moglie Ilary Blasi, lei è mamma di due bambine avute nel matrimonio con il dirigente sportivo Mauro Caucci.

I (grossi) indizi per cui si parlò di crisi

Eppure gli indizi di una crisi in corso sembravano esserci. O almeno indizi "social". A farli notare è stata l'influencer Deianira Marzano, soprannominata "Miss Pettegolezzo", seguita da 400 mila followers. Pare che Totti non indossi più con costanza la fedina che aveva acquistato insieme alla sua dolce metà. E pare anche che Noemi abbia smesso di condividere a Capodanno foto insieme all'ex Capitano.

Quest'ultimo sospetto però - va precisato - è stato smentito da Chanel, figlia di Totti, che proprio nei giorni scorsi si è scattata selfie sulla terrazza del mega attico in cui il papà vive insieme alla nuova fidanzata, a Roma.

Intanto il processo di divorzio tra Francesco e Ilary prosegue. E l'ex velina anche ha voltato pagina: è oggi legata a Bastian Muller, imprenditore tedesco di Francoforte, impegnato nel mondo del fitness. Qualcuno però dice che Francesco pensa ancora a lei...