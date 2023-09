Francesco Totti e Noemi Bocchi, infinita estate d'amore: la nuova foto con dedica

"Noi". In una parola c'è tutto il mondo di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che solo un anno fa - subito dopo la brusca separazione tra l'ex calciatore calciatore e Ilary Blasi - non potevano viversi il loro amore alla luce del sole, e allora questa estate hanno recuperato tutto il tempo perso.

Così, con una parola e una foto di loro due abbracciati al mare, in acqua, descrivono la gioia di stare insieme. Il Pupone e la compagna si godono gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia e come possono salpano verso Ponza, dove domenica hanno trascorso una splendida giornata con Cristian, il primogenito di Totti, e la sua fidanzata Melissa. Ancora qualche scampolo estivo prima di rientrare a Roma, nell'attico di Vigna Clara che hanno preso insieme lo scorso dicembre.

È stata un'estate bellissima per Francesco Totti e Noemi Bocchi, prima negli Stati Uniti con i loro figli, tutti insieme, poi un romantico viaggio in Africa, solo loro due, e infine Sabaudia, il 'buen retiro' dell'ottavo re di Roma, come lo chiamano i tifosi giallorossi. In un anno la loro vita si è trasformata e sono pronti per altre novità. Qualcuno giurerebbe un bebè...