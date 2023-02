Totti e Noemi innamoratissimi sui social: lei lo riprende e lui scherza con i follower (video)

Innamoratissimi e affiatati: Francesco Totti e Noemi Bocchi si mostrano così sui social, come una coppia serena senza più nulla da nascondere e, anzi, con la gioia di condividere la loro serenità seguita ai turbamenti per la fine del matrimonio di lui con Ilary Blasi. Adesso, dopo mesi di silenzi e di foto rubate da paparazzi in cerca di momenti privati, è la coppia stessa a raccontarsi nella sua quotidianità. E soprattutto da quando l'ex calciatore ha presentato ufficialmente la compagna sui social, con tanto di foto e tag al suo profilo Instagram ora reso pubblico, i due si raccontano ai follower di frequente, come si nota dalle storie delle ultime ore.

Il San Valentino di Noemi e Totti

Francesco e Noemi hanno deciso di trascorrere il giorno degli innamorati in una romantica location raggiunta in treno. A rivelarlo è stata proprio Bocchi che ha postato una foto la scritta "Happy Valentine's Day to all" e un tag al fidanzato. Ma se la destinazione è rimasta riservata, meno lo sono stati i dettagli della romantica location allestita per l'occasione: sul letto della stanza d'albergo, petali di rose rosse hanno formato la scritta "Io e te" in un cuore. Poi un selfie insieme e, infine, un ironico video per i follower che vede Totti protagonista, ripreso da Noemi che lo chiama "Amore". Insomma, altro che crisi come qualcuno ipotizzava...

(Di seguito la storia Instagram di Noemi Bocchi)