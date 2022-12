Totti, lite al ristorante con Noemi (e lei si asciuga le lacrime)

Volti scuri, gesti animati e sembra anche qualche lacrima. È il menu di Francesco Totti e Noemi Bocchi l'altra sera in un ristorante di Roma. La coppia è stata immortalata dai paparazzi durante alcuni momenti di tensione e pare che a minare la serenità sia stato uno smartphone.

Le foto, pubblicate da Diva e Donna, ritraggono i due al tavolo del locale mentre discutono. Lui fa dei segni con le mani e le braccia, poi si tocca la testa, lei invece lo guarda un po' infastidita, tenendo in mano il cellulare - dove, secondo indiscrezioni, gli avrebbe mostrato alcune cose - e poi si asciuga gli occhi, come se avesse appena pianto. Le immagini fanno pensare a una normale scaramuccia tra innamorati e considerando l'attenzione mediatica sulla nuova coppia - seguita costantemente dai paparazzi - sarebbe strano non vedere mai immagini del genere. In amore si litiga anche, ma Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ancora nella fase in cui si torna subito a fare pace. Per loro sta iniziando un nuovo capitolo, insieme. La coppia, infatti, sta per traslocare in una nuova casa, a Roma, che dalle prossime settimane diventerà il loro nido d'amore.

La nuova casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Roma nord per la loro prima casa insieme, in uno dei quartieri più eleganti della Capitale. Un attico e superattico in un condominio di lusso, un comprensorio con quattro palazzine a forma di stella, una piscina e campi d tennis. L'appartamento, che si affaccia sulla piscina, è di circa 270 metri quadri per un totale di dieci vani, di cui tre bagni e una terrazza panoramica da cui si vede tutta la città.