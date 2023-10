Totti e Noemi allo spettacolo di Pio e Amedeo, la battuta su Ilary Blasi gela la coppia: il video

Pio e Amedeo non si sono lasciati scappare l'occasione di improvvisare un siparietto con Francesco Totti e Noemi Bocchi durante il loro spettacolo Felicissimo Show al Brancaccio di Roma. L'ex capitano della Roma è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala. "Francesco! Capitano!" hanno urlato i presenti pronti a riprendere la scena che, a un certo punto, ha visto i due comici scambiare qualche battuta con loro e fare, come nel loro stile, una pungente ironia sulla separazione da Ilary Blasi.

"Ciao Noemi!" ha detto Pio salutando la fidanzata di Totti con due baci e poi anche Lino Banfi, seduto accanto alla coppia. E ancora: "Ma tu si content?", ha aggiunto Grieco all'ex attaccante giallorosso che annuiva. Poi, all'improvviso, il riferimento alla ex moglie: "Da quando t'ha cacciato Ilary...". Un accenno di imbarazzo sui volti di Totti e Bocchi non ha impedito loro di sorridere, supportati dalle risate del pubblico presente in sala.

Pio e Amedeo e lo show con Totti in tv

Non è la prima volta che Pio e Amedeo scherzano con Francesco Totti e la sua vita privata. L'ultima volta è stata nel 2021, nel corso dello loro show su Canale 5 Felicissima Sera, quando il matrimonio tra l'ex calciatore e Ilary Blasi era ancora solido. "Sono quasi vent'anni insieme - raccontò allora Totti - Il rapporto è rimasto sempre uguale, altrimenti non saremmo rimasti insieme. La prima volta che l'ho vista era in un pub, lei era fidanzata quindi non potevo insistere, ma dopo sette e otto mesi ci sono riuscita". "So che avete fatto l'amore tre volte di seguito", aggiunse allora Pio che continuò il siparietto prendendo in giro la showgirl con una foto del Ken Umano (l'uomo che si è sottoposto a molte operazioni chirurgiche per apparire il più simile possibile al fidanzato di Barbie). "Non è Ilary, anche se le somiglia", fu il commento del Pupone.