Totti e Noemi beccati a guardare la storia Instagram di Ilary (a pochi metri da loro): il video è virale

Francesco Totti, Noemi Bocchi, Ilary Blasi: i punti nevralgici del triangolo più chiacchierato del gossip nostrano da un anno a questa parte si sono ritrovati tutti nello stesso perimetro, quello dello stadio Tre Fontane, dove il primogenito dell'ex capitano giallorosso e della conduttrice ha giocato qualche minuto con la maglia del Frosinone primavera contro la Roma primavera.

Totti era seduto sugli spalti con la compagna. A qualche metro da loro, ecco intercettata la ex moglie Ilary Blasi seduta accanto a Melissa Monti, la fidanzata del figlio, con cui ha posato per un selfie subito condiviso su Instagram con la didascalia "Tifose numero uno". Tra i tre nessun contatto, nessun incontro. Almeno non dal punto di vista reale, dal momento che l'obiettivo di Sportitalia ha intercettato il momento in cui l'amica di Noemi mostrava a lei e a Totti la storia Instagram di Ilary che, in tempo reale, si godeva lo stesso spettacolo a qualche metro da loro con la scritta. L'imbarazzo sui volti dei diretti interessati e forse anche un po' di stupore registrati nel video hanno fatto immediatamente il giro dei social dove gli utenti hanno commentato la scena eccezionale.