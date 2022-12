Totti e Bocchi pronti al primo Natale insieme nel superattico: le foto

Il primo Natale insieme li troverà vicini, e non solo sentimentalmente: a qualche mese dall'inizio della loro relazione, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono prossimi a stabilizzare la loro quotidianità con una convivenza che sempre più ha la concretezza di uno spazio condiviso.

Dopo tante indiscrezioni sull'effettivo trasloco di coppia, ecco arrivare adesso le foto che lo documentano in un mega appartamento, un attico e superattico situato a Roma Nord. Il settimanale Chi racconta che il camion ha iniziato a fare su e giù dalla casa attuale di Noemi all'appartamento dove la futura inquilina si trova a fare sopralluoghi con il padre, geometri e architetti. Lontano dagli obiettivi dei fotografi Francesco Totti, rimasto tra le mura di quella che è indicata come il nido d'amore che ufficializza una volta per tutte le nuova coppia.

E di coppia si parla anche nel caso di Ilary Blasi che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe iniziato una relazione con un uomo, tale Bastian: al momento la conduttrice non è uscita allo scoperto come l'ex marito, lasciando solo che qualche foto la mostrasse serena e non più single.

La nuova casa di Totti e Bocchi

La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi si trova in uno dei condomini più famosi di Roma, un comprensorio con quattro palazzine a forma di stella, una piscina e campi da tennis. Grande circa 270 metri quadri per un totale di dieci vani, di cui tre bagni e una terrazza panoramica da cui si vede tutta la città, l'appartamento è un attico e siuperattico che si affaccia proprio sulla piscina. Nella palazzina, inoltre, è presente anche un doppio ascensore, uno riservato al personale di servizio. A completare i servizi, un box auto oltre al posto auto condominiale. Una casa senz'altro di pregio, ma comunque meno ampia della mega villa in cui conutinueranno a vivere i figli di Totti e Ilary da cui spesso Chanel registra i suoi video social.