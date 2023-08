Francesco Totti e Noemi Bocchi volano in Africa: foto e video del romantico safari

In Ungheria per la finale di Europa League della Roma, a Los Angeles insieme ai rispettivi figli, sulla spiaggia di Sabaudia e pure al concerto di Vasco Rossi: per Francesco Totti e Noemi Bocchi la prima estate da coppia ufficiale ormai lontanissima dal clamore che un anno fa sospettava di tradimenti inconfessati, si mostra ricca e movimentata da esperienze in giro per il mondo. E continua a esserlo, visti gli ultimi aggiornamenti rilanciati sui social da entrambi, adesso volati in Africa per una vacanza all'insegna della natura e dell'amore raccontato attraverso selfie romantici, video e foto di elefanti e zebre, scorci di cenette a due.

La relazione tra l'ex calciatore e la compagna non conosce l'ombra di crisi: da quando sono definitivamente usciti allo scoperto dopo la conclusione del matrimonio di lui con Ilary Blasi, i due non si sono mai più lasciati decidendo anche di andare a vivere insieme e vivere a pieno l'entusiasmo per un sentimento che adesso si manifesta anche con i volti distesi durante un safari. Il 20 settembre Totti dovrà affrontare una nuova udienza per la separazione dalla ex moglie: entrambi hanno chiesto l'addebito di colpa all'ex coniuge, saranno raccolte prove su eventuali tradimenti e ascoltati testimoni tra cui potrebbe esserci anche la stessa Noemi Bocchi. Ma alla data fatidica manca ancora del tempo e i due fidanzati, alla luce della serenità dei loro sguardi, al momento non sembrano pensarci.

Di seguito il video e le foto pubblicate da Francesco Totti e Noemi Bocchi