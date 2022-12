Totti in Albania con Noemi: il retroscena sui frequenti viaggi di coppia

L'ultimo avvistamento di Francesco Totti e Noemi Bocchi è sulle dune sabbiose degli Emirati Arabi a bordo di due quad, in un momento di divertimento che è seguito il loro primo red carpet di coppia. La coppia ormai risulta inseparabile agli obiettivi di fotografi e di smartphone che sempre più spesso li sorprendono insieme, innamorati e complici in una quotidianità che include anche frequenti viaggi all'estero.

E sì, perché la trasferta a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards è stata solo la prima di quella che pare essere una lunga serie di soggiorni all'estero, in Albania per la precisione, dove Francesco si sta recando sempre più spesso con la sua compagna. A riportare il dettaglio è il settimanale Oggi che, nella ribrica a cura di Alberto Dandolo, racconta dei frequenti romantici fine settimana in location blindate tra Durazzo e Tirana. Lì Totti avrebbe anche degli interessi di tipo economico e professionale: diventato testimonial di una popolare azienda di arredamento, starebbe curando progetti di collaborazione con la Federcalcio locale. Inoltre - si legge - Totti avrebbe addirittura investito un'ingente somma di denaro su un'operazione immobiliare molto articolata e non esente da rischi.

E intanto Ilary ha trovato l'amore

Mentre del nuovo amore di Totti si parla da mesi, delle faccende sentimentali della ex moglie si è iniziato a discutere da qualche ora, con la pubblicazione delle foto che hanno mostrato Ilary Blasi in compagnia di tale Bastian, un imprenditore tedesco con cui è in corso una relazione.

Intanto Totti sembra essere sempre più sereno rispetto all'appianamento dei rapporti con la madre dei suoi figli con cui, al momento, si parla solo per mezzo degli avvocati. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Francesco avrebbe confidato negli spogliatoi dopo una partita di calcio a 8 tra la sua squadra Totti Weese e la Roma, di essere sicuro di riuscire a concludere questo divorzio in modo pacifico e di risolvere tutto con Ilary, anche se consapevole del fatto che per lui, sarà una grande spesa. "Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto" sarebbero state le sue parole.