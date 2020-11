Francesco Totti positivo al coronavirus

Francesco Totti è positivo al coronavirus. L'ex calciatore, come riporta Repubblica, si è sottoposto al tampone dopo aver avuto per qualche giorno febbre e dolori muscolari. Le sue condizioni sono poi migliorate e ora si trova a casa in isolamento.

Lo scorso 12 ottobre è morto il papà di Francesco Totti, il signor Enzo, proprio in seguito a complicazioni legate al coronavirus, e anche la mamma di Totti - la signora Fiorella - era stata contagiata. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla positività della moglie dell'ex numero 10 giallorosso, Ilary Blasi. Secondo alcuni siti sportivi - tra cui Romanews - anche lei avrebbe contratto il virus. Controlli in corso anche per i figli.