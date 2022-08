Totti e Blasi a Sabaudia: i due si danno il cambio nella villa sul mare con tunnel sotto la sabbia

Ilary Blasi e Francesco Totti si daranno il cambio a Sabaudia. Quella che un tempo era la meta estiva della Regina e del Re di Roma quest'anno li accoglierà, inevitabilmente, separati. Ilary si è conquistata le sue settimane al mare con i figli dopo Zanzibar, come ha giustamente mostrato sui social, e adesso sarebbe la volta di Totti. Ad attenderlo la grande residenza di famiglia affacciata sul mare e con tanto di tunnel sotto la sabbia per raggiungere la spiaggia e per sfuggire ai paparazzi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Totti dovrebbe rimanere al mare almeno fino a dopo Ferragosto con le figlie, con alcuni aiutanti domestici ma non con il figlio Cristian impegnato negli allenamenti under 18 della Roma: il primogenito farà quindi avanti e indietro tra la mamma e papà.

Totti tra i due è quello che si è mostrato meno sui social, come in realtà ha sempre fatto, ma se invece Ilary ha cercato di mostrarsi serena o comunque in procinto di vivere la sua vita, Totti si è chiuso un silenzio quasi spettale. Forse il motivo è solo la necessità di non alimentare ulteriori gossip, visto che gli ultimi hanno riguardato anche la figlia minore della coppia, Isabel. Di certo c'è che tutti gli amanti della coppia, e anche dei singoli protagonisti della vicenda, non stanno aspettando altro se non una dichiarazione di smentita o di conferma sulla storia con Noemi Bocchi.

Secondo il gossip, comunque, quella a Sabaudia non sarà la prima vacanza di Totti: a maggio andò a Montecarlo, alle terme, dove passò dei giorni con gli amici e dove però fu paparazzato con una "affascinante signora bionda, di spalle, che pareva proprio Noemi Bocchi, ospite anche lei nello stesso giorno delle Thermes Marins", scrive il Corriere. Soggiornando a Sabaudia e andando al mare sarà inevitabile che qualcuno, anche semplici tifosi, lo fotografi e così lo vedremo di nuovo sui social, dopo la latitanza di queste settimane.