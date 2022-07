Totti, Sabrina Ferilli amarcord: "Faresti uno spogliarello per me?"

Sabrina Ferilli è una donna troppo intelligente per non sapere che l'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram avrebbe dato spazio ai pettegolezzi. E così infatti è stato. Nella mattina di oggi, infatti, l'attrice ha pubblicato una vecchia clip in cui si immortala a letto con Francesco Totti e gli domanda: "Faresti uno spogliarello per me?". Lui, con fare incerto, risponde: "Dipende". Le immagini risalgono al 2016, a quando cioè l'attrice aveva ospitato il calciatore nello show House Party, ma la vera domanda è: qual è il sottotesto della (ri)condivisione?

Secondo qualcuno, Ferilli avrebbe voluto così mostrare il suo appoggio a Totti in questo momento difficile, schierandosi così dalla parte del Pupone (anche in virtù della sua passione per la As Roma), a discapito dell'ex moglie Ilary Blasi. Non solo: stando ad alcune indiscrezioni, c'è un sogno tenuto a lungo nel cassetto dalla famosa mamma Fiorella, la madre di Totti, ed è proprio quello di vedere il figlio accompagnato proprio da Sabrina. Retroscena su cui la fantasia dei follower non può che ricamare.