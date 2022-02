"La smentita di Totti è debole, qualcosa di vero c'è": la bomba del giorno dopo

Non sempre basta una smentita per mettere a tacere il gossip. Se poi le parole e i toni con cui viene fatta sono quelli di Francesco Totti, si rischia quasi di peggiorare la situazione. L'ex calciatore ha pubblicato ieri sera una serie di storie su Instagram in cui bolla come "fake news" le voci sulla presunta crisi con sua moglie, il divorzio imminente e il tradimento di lui, chiedendo di fare attenzione prima di scrivere certe cose perché "in mezzo ci sono i bambini e devono essere rispettati".

Totti non nomina mai Ilary in quel minuto scarso di video - in cui appare indiscutibilmente teso e poco spontaneo (quasi con testo a fronte) - tantomeno usa la parola "crisi" o, al contrario, parla di sentimenti ancora vivi e vegeti che animano la loro ventennale coppia. Di fatto la sua è una richiesta di privacy, fatta anche in modo abbastanza goffo, e questo non è certo passato inosservato.

Il giorno dopo la smentita i social sono ancora un turbinio di commenti, meme, insinuazioni, varie ed eventuali, ma sono soprattutto i big del gossip a non mollare l'osso. Umberto Brindani, ex direttore di Oggi, ha commentato così l'affaire #tottieilary (ormai hashtag che spopola): "C'è stata una smentita, ma è stata un po' debole da parte di Totti. Lui parla di fake news, ma non dice che lui ama ancora la moglie, per cui è probabile che una crisi vera ci sia, come le voci sui presunti tradimenti di lei e sulla presunta nuova fidanzata di lui che è Noemi". Ai microfoni di Non Stop News, su Rtl, Brindani ha scavato fino in fondo: "Questa ragazza è stata beccata ad assistere alla partita a due file sopra Totti. Stava scrivendo messaggi, molti pensano che stesse scrivendo a lui. Qualcosa c'è. Staremo a vedere. La crisi sembra partisse già da un po' prima, sembra che lui abbia passato il compleanno da solo, a sua volta Ilary se ne è andata in giro con un suo amico e non con Totti. I due non si fanno più vivi sui social come in passato, ci sono tanti indizi - ha detto ancora -. E se è vero che tre indizi fanno una prova, credo che qualcosa ci sia, poi staremo a vedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Di sicuro è esploso il mondo dei social su questa separazione, perché sono una delle più belle coppie del mondo dello spettacolo".