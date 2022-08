Totti a Sabaudia con la figlia: le prime immagini della vacanza senza Ilary

Prima estate da separati per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due continuano a restare al centro delle cronache rosa per via della turbolenta rottura che adesso ha determinato il cambio di soggiorno della showgirl in favore dell'ex capitano in quella che fino a poco fa era la loro villa di Sabaudia.

Nel vortice delle indiscrezioni che in questi giorni raccontano le vite dei protagonisti della pagina di gossip più chiacchierata del momento (Noemi Bocchi compresa), l'account Instagram Pipol Gossip pubblica un breve video che mostra Totti per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie nella località marittima. Con lui c'è Isabel, la più piccola dei suoi figli a cui l'ex calciatore dedica tutto il suo tempo. Ilary non avrebbe voluto nemmeno vedere l’ex capitano della Roma che, stando alle ultime, mentre la ex moglie era con i figli, si trovava a casa della nuova fiamma.

Ilary era a Sabaudia con i figli, Totti a casa di Noemi Bocchi

I nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano l'ex calciatore a bordo del suo scooter che esce dall'ormai famoso cancello del palazzo di Noemi Bocchi. Quella che sembrava un'avventura, insomma, sta prendendo sempre di più i contorni di una relazione vera e propria, dimostrata anche il fatto che a casa di Noemi, mentre c'era Francesco, erano presenti i suoi figli. Tutto ciò è successo il 29 luglio, quindi, proprio quando Ilary Blasi era a Sabaudia al mare con i figli Chanel, Isabel e Cristian.

In particolare, giovedì scorso Totti è stato avvistato mentre entrava nel palazzo di Bocchi alle 21:30 circa, il fotografo di Chi ha aspettato tutta la notte, ma il Capitano è uscito di casa solo l'indomani mattina verso le 10:30. Prima è uscita Noemi con la figlia, poi Totti in sella allo scooter che nonostante la doppia visiera era ben riconoscibile, anche per i tatuaggi.