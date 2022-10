Francesco Totti, Il video su TikTok con la figlia Chanel è virale (lei lo prende in giro per Noemi Bocchi)

Chanel Totti ha stupito il mondo di TikTok, e non solo, condividendo un video con il papà Francesco Totti. Il video è diventato virale e ha già superato i 4 milioni di visualizzazioni: merito della presenza di Totti, ma anche del contenuto del video.

Padre e figlia infatti hanno riproposto uno dei trend del social che riguarda proprio Totti: gli utenti hanno utilizzato le parole dell'ex calciatore pronunciate in un video delle "Barzellette di Totti" di 15 anni fa e le hanno trasformate in un audio sul quale fare il lip-sync (ovvero muovere le labbra al tempo dell'audio del video, che può essere parlato o cantato).

Nella clip originale si sente una voce fare tre domande a Francesco “Nome? Professione? Sesso?” e poi c'è er Pupone che risponde, Chanel quindi ha coinvolto il padre per ricreare il video in cui lui si autocita. Il punto è che la risposta ad una delle domande è particolarmente piccante e si collega quasi in modo automatico alla situazione che la famiglia Totti-Blasi sta vivendo: le risposte sono "Francesco. Calciatore. Na cifra!" ed impossibile non pensare a Noemi Bocchi (e leggerci anche un'ironia non troppo sottile). Tra Chanel e il papà è ben evidente la complicità, altrimenti non sarebbe stata possibile la realizzazione di questo video che è anche la prova che in famiglia stia andando tutto più o meno bene. Totti e Noemi Bocchi ormai sono una coppia che non ha più paura di farsi vedere insieme come dimostra i video condivisi da Totti sul suo profilo Instagram e la foto che li ritrae insieme ad una partita a Monaco.

Se non vedi il video clicca qui