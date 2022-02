Il flirt di Ilary col volto tv. E Totti innamorato di un'altra. Tutte le voci sul "tradimento"

"Vai a sapere se è vero". Scrive così il Corriere della Sera nel riportare la notizia del presunto tradimento che sarebbe stato in ballo tra Francesco Totti e Ilary Blasi, episodio che pare sia stato - tra gli altri - preludio della separazione. Appare dunque evidente come la notizia sia da prendere con le pinze, anche perché la fine della storia d'amore non è stata ancora confermata dai diretti interessati. Ma tant'è: un pettegolezzo del genere attorno ad una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo non può che fare rumore, tanto da fare presto il giro della rete.

Ma che cosa si dice, esattamente, del presunto tradimento che avrebbe incrinato il rapporto tra Ilary e Totti? "Ilary - si legge sul quotidiano - avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto - o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato - ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia". Ignoto il nome dell'uomo con cui la showgirl avrebbe tradito il marito, dopo vent'anni d'amore, 17 di matrimonio e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Mai, infatti, la showgirl è stata immortalata in questi mesi accanto ad un altro dai paparazzi.

"Unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più", prosegue il Corriere, parafrasando quella maglietta 'Sei unica' indossata in campo da Totti all'inizio della relazione con quella che sarebbe diventata di lì a poco la moglie. "I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso". Anche in questo caso, nessun nome è stato avanzato circa il volto della donna che avrebbe fatto perdere la testa all'ex Capitano. Fare ipotesi è impossibile.

Una nuvola nera va così a posizionarsi sul capo di una delle coppie più amate di sempre dalla cronaca rosa (e non solo). Se ieri si parlava di litigi, traslochi e incompatibilità, oggi le indiscrezioni parlano di retroscena ancora più pesanti in merito alle tensioni tra i due. Poco fa, però, Ilary ha rotto il silenzio su tutta questa storia con un gesto eloquente: una linguaccia. Linguaccia che, secondo qualcuno, suona di smentita. Ma smentita a cosa? Alla notizia della separazione o, più semplicemente, al retroscena sul tradimento?