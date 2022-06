Travis Barker in ospedale, al suo fianco Kourtney Kardashian. La figlia: "Pregate per lui"

Travis Barker è ricoverato in ospedale. A far preoccupare i fan del 46enne batterista dei Blink-182 sono in particolare il tweet di lui e la storia pubblicata dalla figlia, Alabama Luella Barker, su Instagram in cui chiede che le persone preghino per il suo papà. Barker su Twitter ha invece scritto: "Dio salvami". Con Travis era presente anche Kourtney Kardashian, i due si sono sposati a maggio a Portofino.

A raccontare il ricovero di Barker è il magazine TMZ che spiega come la scorsa settimana la coppia si sia recata all’ospedale West Hills di Los Angeles per un malassere del batterista. Il musicista è però poi stato portato, in ambulanza, al centro medico Cedars-Sinai per controlli approfonditi. Nessuna dichiarazione ufficiale sul suo stato di salute, solo questi due episodi social che stanno creando scompiglio. Fino a prova contraria il tweet di Barker potrebbe riferirsi anche al brano omonimo di Machine Gun Kelly, tratto dall’album Mainstream Sellout, e prodotto proprio da Travis.

La salute del membro dei Blink negli ultimi anni non è stata delle migliori: è stato ricoverato per un coagulo di sangue, per un'infezione da stafilococco e poi nel 2008 è sopravvissuto ad un incidente aereo nel quale sono morte sette persone e a causa del quale ha riportato ustioni di terzo grado.