Da Uomini e Donne a Only Fans, nuova carriera hot per un "allievo" di Maria De Filippi

Da Uomini e Donne a OnlyFans? Un passaggio più semplice di quello che si potrebbe pensare. Dopotutto dal trono più famoso d'Italia dove mettersi in mostra è una delle regole alla piattaforma che permette di vendere la propria immagine e guadagnarci anche dei soldi non passa poi così tanto. Ed è proprio quello che hanno fatto alcuni "alunni" di Maria De Filippi che sono passati dal rosso del trono su cui erano seduti alle riprese a luci rosse di se stessi. Dopo Lucas Peracchi, ex di Mercedes Henger e Joele Milan c'è un altro volto noto del dating show di Maria De Filippi che è appena entrato nel mondo di OnlyFans. Di chi stiamo parlando? Di Matteo Fioravanti che, con un post su Instagram, ha annunciato a tutti il suo ingresso nel mondo delle immagini osé.

Il 26enne, infatti, ha postato uno scatto di schiena, nudo, con la scritta: "Finalmente è ufficiale, che abbia inizio l’inferno più totale" una descrizione arricchita perfino dall'emoticon del vietato ai minori e che annuncia l'entrata ufficiale di Matteo in questo mondo.

Romano, il più piccolo di cinque figli e un passato da tronista che lo aveva visto avere una breve relazione insieme alla corteggiatrice Noemi Baratto. Poi però, i due hanno rotto, i riflettori su Matteo di sono spenti e lui è tornato alla vita normale, almeno fino a oggi che ha deciso di riaccendere le luci su di sé e nello specifico sul suo corpo statuario.

Dopo alcuni indizi degli scorsi giorni, infatti, è arrivata la notizia ufficiale ma i fan dell'ex tronista non sembrano aver apprezzato molto questo suo nuovo percorso lavorativo. "Che delusione, mi piaceva", ha commentato qualcuno, "Sembra che ora sia normale prostituirsi, che degrado", sono, invece, le parole di qualcun altro.