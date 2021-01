Uomini e donne, quando va in onda la scelta di Davide? Cosa c'è da sapere

Secondo quanto trapelato dai social, il tronista di Parabita ha sciolto le riserve e nella puntata di cui ancora non si sa la data di messa in onda, si è dichiarato. Difficile ipotizzare un nome, visti i percorsi con entrambe, eppure qualche dettaglio lascerebbe pensare che...

Ad ottobre è scoppiata la passione con entrambe ma esterne e confronti non facevano altro che confondergli le idee. Tutto questo fino a poche ore fa quando Davide Donadei ha finalmente annunciato di essere arrivato ad una scelta. Ecco che in queste ore, nello studio di Uomini e donne, si sta registrando la scelta ma sulla messa in onda è ancora tutto top secret.

Il popolo social è diviso, più o meno equamente, tra la romana Chiara Rabbi e la romagnola Beatrice Buonocore. Entrambe giovanissime ha saputo farsi spazio tra le altre corteggiatrici. Con Beatrice è stato feeling a prima vista mentre Chiara è arrivata dopo.

In più occasioni il tronista ha spiegato quanto fosse attratto da entrambe, parole risultate poco credibili sia da Chiara che Beatrice che l'hanno spinto in più occasioni a palesare la sua scelta. La romagnola, accusata di non dare certezze al tronista, ha voluto giocare a carte scoperte e il mese scorso si è dichiarata ma da quel momento poco è cambiato. Il leccese è sempre parso molto combattuto.

Su chi sarà la scelta dunque è un grande punto di domanda. Analizzando i percorsi con entrambe, il leccese sembrerebbe più vicino a Beatrice ma nelle ultime esterne è parso ribaltare i "favori del pubblico" dal momento che tra le due Beatrice è quella più seguita e sostenuta dai social. Proprio quest'ultimo aspetto potrebbe fare da ago della bilancia dal momento che più volte Davide ha accusato a Beatrice di recitare un copione.

Sfida apertissima quindi anche se una cosa sembra evidente, la non scelta potrebbe guadagnarsi la proposta di trono da parte di Maria De Filippi che in più occasioni ha tessuto le lodi di entrambre. La cosa bella, e mai vista sino ad ora nel salottino Mediaset, è che tra le due ragazze c'è un profondo rispetto nonostante entrambe abbiano un obiettivo comune: quello di far capitolare il tronista dagli occhi di ghiaccio.