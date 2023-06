Truffa a nome di Maria De Filippi: parla Raffaella Mennoia

"Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l'accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro" questo si può leggere su una pubblicità che circola online con tanto di volto di Maria De Filippi inserito in mezzo alle cifre che si potrebbero guadagnare a settimana. Ovviamente il tutto è una truffa, ma per togliere ogni dubbio Raffaella Mennoia ha voluto precisarlo.

"Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie", scrive il braccio destro di De Filippi che è autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e Amici. Sulla truffa non si sa molto di più, solo che per accedere a questo fantomatico guadagno collegato a un "programma" di Maria è necessario un investimento di 250 euro.

Solo pochi giorni fa lei e Maria si trovavano insieme nella villa di Ansedonia di De Filippi, con loro anche Saki, il Bull Terrier di Mennoia.