Fabio Fazio: "Truffe con la mie voce. Attenzione non sono io"

Fabio Fazio è reduce da un risultato storico con il suo Che tempo che fa. L'intervista a Chiara Ferragni ha portato quasi 4 milioni di telespettatori a collegarsi con il canale Nove, un record che ha superato anche la puntata in cui fu ospite Papa Francesco. Il conduttore è tornato sui social con un video, ma non per parlare del suo show: Fazio ha lanciato un appello a tutti i suoi follower.

"Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, probabilmente alterata dall'intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari - dichiara Fazio -. Ecco, sono tutte truffe, tutte bufale, tutte dei falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché a questo punto stanno diventando davvero eccessivi". "Intanto vi volevo: 'Non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi, che il sottoscritto vi proporrebbe perché non lo farò, non lo farei, non lo faccio", aggiunge Fazio sottolineando la sua estraneità a ogni tipo di pubblicità legata al mondo della finanza.

"Sono tutti fake, statene alla larga, questo è quello che vi posso dire. Da domani parte la denuncia che spero possa essere utile per trovare questi truffatori e così forse liberarmi di questo peso. Grazie a tutti quelli che mi segnalano e mi dicono: 'Ma davvero sei te?'. No ecco non sono io", conclude il conduttore televisivo.