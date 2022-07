Il video in cui Paola Turci canta "Tu si na cosa grande" a Francesca Pascale

Tra i momenti più emozionati delle nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci, c'è senza dubbio quello in cui la cantante ha vouto dedicare alla sua neo-moglie il brano Tu si na cosa grande. Il video, ripreso da alcuni invitati, è diventato virale in rete, sebbene le spose abbiano provato in tutti i modi a far restare privato il giorno del "sì".

Il matrimonio è stato celebrato sabato, 2 luglio 2022, a Montalcino, vicino Siena dal sindaco Silvio Franceschelli. "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo. Un'illusione, mannaggia", aveva rivelato Pascale, 37enne napoletana, ex compagna di Silvio Berlusconi, ad alcuni amici. Ma è stato impossibile: il boom di prenotazioni alberghiere in paese ha parlato per loro, scatenando la macchina della stampa. La festa per pochi intimi al Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d'Orcia trasformata in resort di lusso. Proprio qui la dedica di Pascale a Turci, che proponiamo nel video sotto.