Le foto del nuovo ufficio (super lusso) di Belen: arredato dalla sorella di Caterina Balivo

E' un momento particolare per Belen Rodriguez. Un momento che mette insieme nuovi inizi e cose da lasciarsi alle spalle. Mentre infatti la showgirl pare essere in crisi col compagno Antonino Spinalbese, da cui ha avuto a luglio la figlia Luna Marì, nel frattempo sta inaugurando un nuovo ufficio a Milano, quello in cui la sua agenzia gestirà i suoi affari. Ci troviamo a Milano ed artefice della ristrutturazione dell'appartamento che fungerà da ufficio è ad opera di Sarah Balivo, architetto e designer nonché sorella della famosa conduttrice Caterina.

L'ufficio di Belen (e non solo)

E' Belen ad immortalare le stanze rimesse a nuovo della Icona Production, la agenzia di talenti che, oltre ai suoi affari, gestiscono anche quelli "social" della sorella, di Caterina stessa e di altri volti televisivi e di spettacolo. A farla da padrone è l'eleganza. Belu si immortala mentre entra nell'appartamento e fa fare un vero e proprio home tour.

Parquet in terra e pareti completamente bianche, le sale sono arredate con tavoli in legno chiaro oppure tinto di bianco. I colori che riempiono l'ambiente sono sfumature che vanno dall'ocra al marrone. Alcuni tavoli sono preziosissime lastre di marmo con venature color oro. C'è poi un terrazzo che dà su strada e che è completamente rivestito di marmo scuro dalle sfumature bianche. Pochi i quadri appesi, molti con disegni a pastello.

Presenti nelle sale ci sono Veronica Cozzani, mamma di Belen e Antonino Achille, la sua storica manager. Sono loro ad accompagnarla in questo primo giro nella nuova sede.

Com'è la situazione tra Belen e Antonino

Intanto tutto tace sul fronte sentimentale. La crisi di coppia che sembra aver attanagliato Belen e il compagno, l'hairstylist 26enne Antonino, non trova conferme né smentite. Anche se a parlare sono i fatti: da un mese ormai i due non si mostrano più l'uno al fianco dell'altra, segno che qualche problema c'è. A casa con Belen oggi ci sono solo i due figli: Luna, appunto, e Santiago, avuto otto anni fa da Stefano De Martino.

Le foto dell'ufficio e di Sarah Balivo