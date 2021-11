La festa organizzata in ospedale per l'ultima chemio di Carolina Marconi

"Sarà la fine di un lungo percorso e l'inizio di una seconda vita". Così Carolina Marconi conclude la chemioterapia, con parola cariche di speranza, ma soprattutto con una festa organizzata in reparto dagli affetti che l'hanno sostenuta in questa battaglia contro il cancro al seno cominciata in primavera. "Questo percorso mi ha insegnato tanto - scrive su Instagram -l'ex concorrente del Grande Fratello - Sopratutto ho capito che la forza la determinazione e lo spirito di come affronti la battaglia hanno un ruolo troppo importante, perché la testa abbinata al cuore sono sempre un binomio vincente".

E così, dopo aver fatto l'ultima chemio, Carolina esce dalla stanza e si incammina verso la sala d'attesa, dove ad aspettarla c'è un enorme cartello con scritto "Traguardo raggiunto, guerriera" e un peluches in dono da parte degli amici. A festeggiare con lei anche gli infermieri, che lei decide poi di celebrare via social con un post apposito. "Non mi sembra vero - scrive ancora - Solo dopo poco mi sono accorta che Ale (Alessandro Tulli, il compagno) aveva portato nella sala insieme a mia cugina Pamela pasticcini ed una bottiglia da stappare per tutti gli infermieri per ringraziarli del loro supporto in questo duro percorso. Soltanto la sera una volta rientrata a casa mi sono accorta che lui e la mia famiglia mi avevano organizzato una festa incredibile con le mie amiche più care, la mia famiglia, la mia cognatina. Un giorno che nn dimenticherò mai per tutto l’affetto che mi avevano e mi hanno sempre dimostrato".