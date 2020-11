Il video di Luca Argentero e fidanzata in lacrime sul divano dopo l'ultima puntata di 'Doc - Nelle tue mani'

Anche in occasione del gran finale, l'attore torinese ha seguito la puntata insieme al pubblico via social. Ecco il siparietto immortalato su Instagram dalla modella

Puntata dopo puntata, Luca Argentero ha seguito le puntate di 'Doc - Nelle tue mani' in diretta insieme ai telespettatori. A colpi di tweet, l'attore ha commentato le vicende della serie tv dai numeri record (oltre 7 milioni di spettatori) di cui è protagonista. E lo stesso è avvenuto ieri, per il gran finale, quando la fidanzata Cristina Marino ha immortalato tutta l'emozione della coppia in occasione dell'ultima puntata.

Luca Argentero e fidanzata in lacrime sul divano

Sul divano di casa, Cristina è in lacrime. "Io sono molto contenta che questa serie sono molto felice che finisca - scherza Cristina - non si può piangere ogni settimana. Piango e rido insieme". Accanto a lei il compagno e padre della figlia Nina Speranza, che assicura: "E' sempre brutto quando le cose finiscono, ma torneremo". E sorride.

"Grazie a tutti dal profondo del cuore - scrive poi Luca su Twitter una volta terminato l'ultimo episodio. È stato un viaggio bellissimo che spero riprenderemo presto... “Io ci sono”...voi?". Tra i commenti al tweet, spunta quello di Paola Cortellesi, che si scopre essere insospettabile fan della fiction: "Fate in fretta", digita, paventando impazienza per conoscere la continuazione delle storie.

L'ultima puntata di Doc e la seconda stagione

Gia perché tutto è pronto per la seconda stagione del medical di Rai Uno. La continuazione di ‘Doc – Nelle tue mani’ si farà: parola di Luca Argentero che ha confermato quanto anticipato dalla collega Sara Lazzaro a Today. “Provo un’enorme gratitudine per le manifestazioni d’affetto nei confronti di questo progetto. Sapere di essere riuscito ad arrivare al cuore delle persone è la soddisfazione più grande”, ha confidato l’attore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Tutti i tasselli erano al posto giusto: sceneggiatura, regia, attori. È un’alchimia difficile e delicata, e forse questa volta l’abbiamo trovata”. E il pubblico ringrazia.

In basso, i video di Luca Argentero e fidanzata durante l'ultima puntata di Doc

