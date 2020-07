Ultima puntata Temptation island, l'emozionante dedica di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia

Sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Sempre pronti a supportarsi l'un l'altro sia nel privato che sul versante professionale. Lo dimostra l'ultimo gesto di Pamela, che poco fa ha condiviso una emozionante dedica per il compagno, che questa sera sarà alle prese con l'ultima puntata di Temptation Island, al via a partire dalle 21.20 in prima serata su Canale 5 al termine di una stagione di particolare successo.

"Come ogni anno - scrive Camassa, showgirl ed ex modella, all'indirizzo del conduttore romano - è stato un viaggio dei sentimenti elettrizante ed emozionante. E tutto questo grazie anche alla tua professionalità e senisbilità... bravo amore! Quindi questa sera tutti sintonizzati su Canale 5 per la tappa finale di Temptation Island". A corredo del messaggio, uno scatto in cui entrambi sorridono e guardano in camera, l'uno al fianco dell'altra, come fanno ormai da tredici anni.