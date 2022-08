Ultimo torna sui social: "Senza telefono si vive meglio"

La sua pagina Instagram è rimasta ferma al 1° agosto, con il video di lui che, in barca, canta e suona la chitarra al tramonto. Poi più nulla: Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, ha preferito spegnere per qualche giorno il canale Instagram, ritagliandosi giornate intere di relax dopo il suo tour negli stadi. Non aggiornare i follower come da consuetudine, però, ha indotto moltissimi a preoccuparsi per lui, al punto che lo stesso 26enne romano ha voluto tranquillizzarli con una storia che ha spiegato le ragioni della sua assenza.

Ultimo torna sui social: "Senza questi cosi si vive meglio"

Dopo aver celebrato un mese dall'indimenticabile concerto al Circo Massimo postando un video della folla sterminata di persone che erano là per lui, Ultimo ha risposto a chi si era chiesto con insistenza il motivo della sua prolungata assenza social.

"Sto bene. Sono 20 giorni che non faccio una storia, mica due anni. Avete presente l'uso giornaliero del telefonino? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti. Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto…senza questi cosi si vive meglio. Staccate. Noi comunque ci sentiamo presto" ha scritto il cantante a corredo di una foto che lo mostra con un'espressione sorpresa dal clamore della sua assenza.

Tutto bene, dunque: a determinare l'assenza solo il bisogno di vivere per un po' unicamente la vita reale, lontana da quella virtuale che per molti, a quanto pare, sembra ormai ineludibile.