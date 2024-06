"Fammi un autografo qui e lei mi sposa": la curiosa richiesta di un fan, la reazione del cantante

Ultimo è nel pieno di un tour che lo sta portando negli stadi di alcune città italiane per esibirsi con i brani del suo album Altrove e le grandi hit degli ultimi anni. Le prossime date sono quelle del 15 e 16 giugno che vedranno il cantautore romano, al secolo Niccolò Moriconi, a Torino per poi esibirsi ancora per tre serate allo Stadio Olimpico della sua città. Prima di partire per il capoluogo piemontese Ultimo è passato dal "suo" parchetto, quello che Roma Capitale gli ha dedicato nel quartiere di San Basilio dov'è cresciuto. E proprio lì Niccolò ha voluto mostrare un cartello affisso a un palo con la curiosa richiesta lasciata da un fan per lui: "Nic, per favore: se mi autografi questo cartello lei mi sposa". Pronta la reazione del cantante che munito di pennarello non si è tirato indietro e ha lasciato la sua firma: "Mo' però te la devi sposa'..." ha aggiunto alla fine nel video postato tra le storie Instagram. Il video di Ultimo conferma l'enorme affetto con cui i tantissimi fan seguono il cantante, sempre disposto ad accogliere le richieste più curiose, da quelle che arrivano davanti ai semafori o anche in mezzo al mare...

Di seguito le storie Instagram pubblicate da Ultimo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il parchetto di Ultimo a Roma

Il parchetto di Ultimo è stato inaugurato a Roma lo scorso 17 maggio nel quartiere San Basilio. "La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo" si legge nella targa. Il cantautore ha infatti donato nove panchine all'area verde di San Basilio. "Questo – si legge sempre nell'iscrizione – è il Parchetto di Ultimo, il suo “Altrove”, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio".

Il parco già da anni è una meta dei tanti fan del talento romano. Ogni panchina riporta il nome di uno dei nuovi brani di Altrove. A soli 28 anni Ultimo vanta già un palmares di 33 stadi riempiti in quattro estati, a cui si è aggiunta anche la targa nel parco in cui è cresciuto.