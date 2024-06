Isabel Totti riceve un regalo speciale dal cantante Ultimo: papà Francesco si emoziona

Tra le migliaia di persone che ieri, lunedì 24 giugno, hanno riempito lo Stadio Olimpico per la terza e ultima data del tour romano di Ultimo, c'erano anche Francesco Totti, la compagna Noemi Bocchi e i figli di lui, Isabel e Cristian, quest'ultimo con la fidanzata Melissa Monti. "Il padrone di casa ha detto che è tutto a posto, possiamo cominciare" aveva scritto il cantautore romano in un post dedicato all'ex capitano della Roma incontrato nei camerini poco prima di iniziare l'evento, con un abbraccio fermato nella foto a conferma del grande reciproco affetto. Lo stesso provato anche nei confronti dei figli di Totti nati dal matrimonio con Ilary Blasi, Cristian e Isabel, protagonisti di alcuni momenti straordinari registrati dietro le quinte del concerto.

A filmare tutto è stato Cristian: il primogenito di Totti ha ripreso la scena della sorellina Isabel che suonava il pianoforte in coppia con Ultimo sotto lo sguardo emozionatissimo del padre Francesco. Un regalo davvero eccezionale per la piccola della famiglia, pianista provetta e fan del cantautore che alla fine della performance si è complimentato con lei. Isabel è stata protagonista anche di altre immagini social postate dal fratello durante una serata indimenticabile anche per il commosso annuncio di Ultimo che a sorpresa ha annunciato la gravidanza della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.

Di seguito il video postato da Cristian Totti