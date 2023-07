Ultimo, l'ex fidanzata al concerto canta a squarciagola il brano scritto per lei

Colpo di scena l'altra sera al concerto di Ultimo a San Siro. I fan del cantautore romano, abituati a vedere sempre la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo che lo segue in ogni tappa, non credevano ai loro occhi quando si sono accorti che nel parterre, confusa tra la folla, c'era l'ex compagna Federica Lelli.

I due sono stati legati per due anni - fino al 2020 - ma tra loro è rimasto un bel rapporto, fatto di affetto profondo, tanto che nel docufilm di Ultimo, "Vivo coi sogni appesi", la ragazza è tra gli intervistati e racconta alcuni aneddoti di quando stavano insieme. Per lei il cantante ha scritto "22 settembre" ed è proprio sulle note di questo brano che Federica si è fatta prendere da un amico sulle spalle e ha cantato a squarciagola, emozionata.

Impossibile non notarla e infatti in diversi, appena si sono resi conto che era proprio lei, l'hanno ripresa con il cellulare e condiviso il video sui social. Una scena emozionante che ha scatenato qualche nostalgia. "Tornate a farci sognare" ha commentato qualcuno, mentre in molti sottolineano la bellezza di un grande affetto rimasto nonostante la rottura.