Si fa chilometri a nuoto per una foto con Ultimo sullo yacht: la reazione del cantante

Quanto Ultimo sia amato da un numero grandissimo di fan è noto da tempo. La sua esibizione al Concerto del Primo Maggio è stata l'ennesima conferma del calore con cui il suo pubblico lo acclama in ogni evento. E anche lontano dal palco, quando capitano incontri con ammiratori particolarmente affettuosi, si ripete sempre la dimostrazione di una simpatia che trova un riscontro gentile da parte del cantautore romano.

L'ultima situazione di questo genere è raccontata in un video che sta circolando sui social in queste ore. Ultimo si trovava a bordo di uno yacht in completo relax quando da lontano si è accorto di un ragazzo che, con il braccio alzato per non far bagnare un borsello contenente lo smartphone, ha nuotato per chilometri per raggiungerlo e farsi un selfie con lui. "Mia mamma mi ha detto che sono pazzo, le ho detto che non mi interessa", ha detto il ragazzo quando mancavano pochi metri alla barca mentre Ultimo guardava la scena stupefatto da un'impresa tanto azzardata. Una volta raggiunta l'imbarcazione il cantante ha abbracciato l'ammiratore, ha fatto un selfie con lui e gli ha offerto un passaggio a riva in gommone. La scena è finita sui social dove, manco a dirlo, ha suscitato i commenti più disparati degli utenti sorpresi da un'iniziativa così eccezionale.

NO RGAA MA IO STO AMANDO LUI MA LUI MIO IDOLO NON MI INTERESSA DIVENTIAMO AMICI TI PREGO MA CON CHE FIATO CI SEI RIUSCITO? 💀 pic.twitter.com/3YBKtEiKzE — Spugna ansiosa 🏟️ (@Giusy_Ultimo) June 10, 2024