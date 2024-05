Ultimo fermo al semaforo, una signora si avvicina: la reazione inaspettata del cantante

La conferma che Ultimo sia amatissimo da una platea immensa di fan si è avuta ancora una volta qualche ora fa, durante il Concerto del primo maggio a Roma che lo ha visto esibirsi davanti a un pubblico in delirio per la sua presenza. Ma se un'ovazione così sentita è prevedibile in una situazione come l'evento del Circo Massimo, decisamente più curioso è il gesto di una fan del cantautore romano, incontrato per caso in macchina davanti a un semaforo rosso e fermato per una foto insieme alla figlia.

Il video del momento è stato pubblicato su TikTok dalo stesso Ultimo che, dall'abitacolo della sua auto, ha ripreso la scena della donna scesa dalla sua auto con la sua bambina per andare incontro a lui che, appunto, era in attesa del semaforo verde. Dopo la foto insieme alla piccola fatta al finestrino e il saluto della donna che gli ha urlato "sei un mito!", Ultimo ha ripreso anche la macchina accanto con altri due fan che lo salutavano riprendendolo con il cellulare: ennesima dimostrazione di un affetto sconfinato del suo pubblico e della gentilezza del cantautore, apprezzato sui social anche per questo.