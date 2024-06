Ultimo papà, chi è la fidanzata Jacqueline: età, lavoro e mamma Heather Parisi

Ultimo diventa papà: questo l'annuncio emozionante del cantautore romano 28enne, al secolo Niccolò Moriconi, reso a migliaia di fan durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, sold out per la terza data consecutiva. Accanto a lui la futura mamma Jacqueline Luna Di Giacomo, sua fidanzata da circa quattro anni, sorridente e commossa davanti alla platea che ha condiviso con loro un momento indimenticabile, suggellato dal bacio dato alla pancia accennata sotto al vestito aderente.

Ma chi è Jacqueline Luna Di Giacomo? E com'è nata la storia con Ultimo? Di seguito tutte le informazioni sulla compagna del cantante.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo, 23 anni, è figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito Giovanni Di Giacomo, di professione ortopedico. È un'influencer (su Instagram conta circa 317mila follower) e ha fondato un marchio di moda, Give Me, che realizza abiti dipinti. Dal 2020 circa Jacqueline è fidanzata con Ultimo con cui spesso compare in alcune foto social. Jaqueline, inoltre, compare nel videoclip del singolo Altrove dell'artista.

Jaqueline e i rapporti con la madre Heather Parisi

Negli anni si è molto parlato del rapporto di Jacqueline con la madre Heather Parisi. Era il 2019 quando, durante una intervista tv rilasciata dalla ex ballerina a Barbara D'Urso, Jacqueline pubblicò una storia polemica invitando la conduttrice a chiedere alla madre - sposata con Umberto Maria Anzolin da cui ha avuto altri due figli, Elizabeth e Dylan, con cui vive a Hong Kong - notizie delle altre due figlie, ovvero lei e Rebecca, altra sorella avuta dal secondo marito Giorgio Manenti. L'episodio fece capire quanto tra madre e figlia vi fossero profonde tensioni, tornate al centro delle cronache quando l'anno scorso in occasione di un'intervista a Belve, Heather Parisi smentì che con la figlia Jacqueline ci fossero problemi. Poco dopo, infatti, fu proprio Jacqueline a ribadire di non avere rapporti con la madre da circa dieci anni.

Proprio in quell'occasione Heather Parisi commentò la relazione della figlia con Ultimo e le sue parole non piacquero a tutti: "Se sono contenta di essere la suocera di Ultimo? Di chi? Non lo so di che cosa parli" disse di lei la ex ballerina che accusò la ragazza di usare il suo nome per farsi pubblicità. Al momento, all'indomani della notizia della gravidanza della figlia, Heather Parisi non ha commentato in alcun modo l'arrivo del bambino che sarà il suo primo nipotino.

La storia con Ultimo

Jacqueline e Ultimo si sono conosciuti in un momento sentimentalmente difficile per il cantante, che si era da poco lasciato con la fidanzata storica Federica Lelli. La loro storia è sempre proseguita a golfie vele e quando si è vociferato che i due si fossero lasciati, il cantante ha prontamente pubblicato un post per smentire ogni allusione. Oggi i due stanno vivendo un meraviglioso momento della loro vita che tra qualche mese li vedrà stringere tra le braccia il loro primo figlio.