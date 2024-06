Ultimo papà, già scelto il nome del figlio (e ha un significato commovente)

"Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi", con queste parole Ultimo ha annunciato ai suoi fan, che hanno mandato sold out lo stadio Olimpico di Roma per tre sere consecutive, che presto lui e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno genitori.

Da giorni circolava l'indiscrezione sui due, ma solo ieri sera, 24 giugno, è stato ufficialmente confermato dai diretti interessati. Un momento magico e dolcissimo che ha emozionato oltre che i futuri genitori anche tutti i presenti. I due sono legati da circa quattro anni. Riservatissimi hanno sempre condiviso pochissimo della loro storia d'amore sui social e anche le dichiarazioni in merito sono sempre state poche: ma come resistere all'emozione e all'occasione di comunicare al mondo intero che presto la loro famiglia si allargherà? Impossibile e così mettendo da parte la privacy, Jacqueline, ieri sera, è salita sul palco e insieme hanno dato la notizia.

Il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

In queste ore i fan di Ultimo non parlano d'altro e i social sono presi d'assalto. Oltre a commentare quanto siano belli in molti si domandano quale sarà il nome del bebè (che sarà un maschietto). "E" è stato scritto a corredo del filmato pubblicato sui social dai due con accanto un cuore azzurro.

Per molti quella "E" rappresenterebbe l'iniziale di Edoardo. Edoardo è stato un grande amico di Ultimo che purtroppo è venuto a mancare troppo presto e di lui avrebbe parlato in una delle sue prime canzoni: "Diamante nel cielo". Il brano fu scartato al Festival di Sanremo 2015 e parla proprio della morte di un suo caro amico in un incidente stradale. E se per qualcuno sarebbe un bellissimo gesto ("Edoardo, come l'amico di Niccolò che non c'è più... Siete fantastici"), altri sottolineano che Jacqueline non lo ha mai conosciuto e che forse sarebbe strano per questo. Al momento non si hanno informazioni in più quindi non ci resta che aspettare.