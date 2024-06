Ultimo presto papà: chi sono i genitori Sandro e Anna (futuri nonni)

Tra qualche mese Ultimo diventerà padre di un bimbo, frutto dell'amore per la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo con lui sul palco del concerto allo Stadio Olimpico da cui ha dato l'annuncio della gravidanza. Si allarga così la famiglia del cantautore, nato a Roma, nel quartiere San Basilio, 28 anni fa da due genitori che hanno sempre sostenuto la sua carriera e spesso condividono sui social la gioia per il successo del loro figlio. Un figlio che tra qualche mese li renderà nonni per la prima volta.

Chi sono i genitori di Ultimo, Sandro Moriconi e Anna Severino

Ultimo - nome d'arte di Niccolò Moriconi - è nato a Roma il 27 gennaio 1996 nel quartiere di San Basilio (dove di recente è stato inaugurato un parco dedicato a lui) da Sandro Moriconi, ingegnere civile, e Anna Sanseverino, impiegata dell'Enel. Ha due fratelli maggiori di nome Lorenzo e Valerio. I genitori si sono separati quando Niccolò aveva solo 4 anni, decisione che ha indotto il cantante a legarsi molto alla madre a cui ha dedicato il brano "7+3". Nel documentario Vivo coi sogni appesi su Prime Video, Anna Sanseverino ha raccontato gli esordi della passione per la musica del figlio: "Quando era piccolo dovevo trovare qualcosa per tenerlo distratto, allora il nonno gli regalò un pianoforte e poi ha iniziato le lezioni di piano". Ultimo ha così iniziato a studiare al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e poi, dall'età di 14 anni, alla Melody Music School di Roma.

Nonostante la separazione, Sandro e Anna hanno mantenuto buoni rapporti, come si evince da alcune foto social che li ritraggono insieme ai figli. Dopo l'annuncio dell'arrivo del nipotino la signora Anna ha dedicato un post ai futuri genitori, il figlio Niccolò e la nuora Jacqueline: "Non trovo le parole, so soltanto che vi amo!", ha scritto a corredo dell'emozionante video.