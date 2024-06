Ultimo e Jacqueline presto genitori, Heather Parisi sommersa dalle critiche: la reazione

Il 24 giugno, allo stadio Olimpico, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia, insieme da quattro anni, ha tenuto il segreto per i primi tre-quattro mesi, ma trascorso il tempo canonico d'attesa ha deciso di gridarlo al mondo. Immediata la reazione di tutti i fan del cantautore romano e anche del padre e della sorella di Jacqueline. Grande assente, invece, la madre di lei: Heather Parisi. La showgirl, che vive e Hong Kong con il marito e i figli più piccoli avuti con lui, non ha avuto alcuna reazione, almeno sui social, e per questo è stata duramente criticata.

Che tra madre e figlia non scorresse buon sangue era noto già da tempo e lo scorso anno, in occasione dell'intervista di Parisi a Belve, il nocciolo della questione era venuto a galla. Jacqueline e Heather da circa 10 anni non si parlerebbero e questo inevitabilmente ha corroso il loro legame (come hanno dimostrato i botta e risposta Instagram tra le due).

Memori di questi scontri in molti sono andati sul profilo di Parisi e hanno iniziato a commentare i suoi post. "Tra poco diventerai nonna. Auguri", le ha scritto qualcuno e ancora: "Auguri! E qualsiasi cosa sia accaduta, i bambini sono innocenti e nascono senza alcuna colpa. Ma sono sicura che lo conoscerai. E non è gossip come dici". Ma sono molte anche le critiche come ad esempio: "Come si fanno ad avere le preferenze sui figli ? Assurdo..." o frasi ben peggiori.

A tutto ciò Parisi ha deciso di mettere un punto limitando i commenti. Sotto nessuno dei suoi post oggi, 26 giugno, è possibile commentare: una decisione presa per tutelare se stessa e forse i suoi figli minori, Elizabeth e Dylan, che hanno 14 anni. Chissà se la showgirl deciderà di rompere il silenzio sulla questione oppure no.