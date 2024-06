Ultimo e Jacqueline presto genitori. L'abbraccio con il futuro nonno allo stadio, il video

Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, tra pochi mesi diventerà mamma. La lieta notizia è stata data ieri, 24 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del concerto del suo compagno, Ultimo. Lei è salita, sicuramente agitata, sul palco e lì tra una strofa e un abbraccio i due hanno detto al mondo che presto la loro famiglia si allargherà.

Il pubblico ha accolto con applausi e gioia la notizia: oggi quasi non si parla quasi d'altro sui social talmente è stato bello il momento. Per Jacqueline nel pubblico c'erano la sorella Rebecca e il padre Giovanni Di Giacomo. Ed è da loro che è corsa dopo essere salita sul palco. Su Instagram la futura mamma ha condiviso un video in cui lei abbraccia stretto stretto il papà, lo guarda negli occhi e poi si commuove. "Nonno Nanni", ha scritto in sovrimpressione sul video e trattenere le lacrime è impossibile.

Su Instagram spesso Jacqueline ha parlato del papà, medico ortopedico, descrivendolo come un uomo buono e un padre premuroso. Un rapporto bellissimo a differenza di quello che ha con la madre, Heather Parisi, con la quale ormai da anni non ha contatti veri.