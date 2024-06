Jacqueline e Ultimo presto genitori: la reazione della sorella di lei (e il silenzio di Heather Parisi)

Nei momenti tristi come in quelli di gioia è importante avere accanto le persone che ci amano e che amiamo. Lo sanno bene Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo che stanno vivendo uno dei momenti più magici della loro vita. I due sono i dolce attesa e presto diventeranno genitori di un bambino. Una situazione sicuramente bella, ma che si porta dietro alcune preoccupazioni e Niccolò Moriconi ha già iniziato a porsi le prime grandi domande: che padre sarò, come affronterò le difficoltà dell'essere genitore. Tutte riflessioni giustissime che ha deciso di scrivere e poi condividere sul suo profilo Instagram.

Accanto ai due futuri genitori ci sono i milioni di fan di Ultimo e ovviamente le loro famiglie. Jacqueline ha però una situazione familiare delicata: la madre, Heather Parisi, vive a Hong Kong con i figli minori e l'attuale marito. Parisi con lei e la figlia maggiore, Rebecca Jewel Manenti (nata dal matrimonio della showgirl con Giorgio Manenti), non ha un buon rapporto. Le due sorelle invece sono unitissime. Sui loro profili social è possibile vedere foto insieme, Rebecca è stata anche a Los Angeles in occasione della laurea della sorella, e in questi giorni così felici non poteva non condividere la gioia che prova nel diventare zia.

Di professione dentista, Rebecca era presente al concerto di Ultimo ieri sera, 24 giugno, e ha dunque visto dal vivo il momento in cui il cantautore e la sorella hanno annunciato di essere in dolce attesa. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui mostra la folla dentro l'Olimpico e poi ha ricondiviso un video della sorella, con scritto "Ho il cuore che mi scoppia" e poi un suo selfie a lavoro: "Oggi ancora più sorrisoni", ironizzando sulla sua professione ma anche sulla felicità della notizia.

Il rapporto tra Jacqueline e la madre Heather Parisi

Che tra Jacqueline e la madre Heather Parisi ci fosse tensione era noto più o meno da sempre. Che il rapporto fosse ormai interrotto, però, è diventato di dominio pubblico in occasione dell'intervista a Belve di Parisi ed è stato confermato dal silenzio di queste ore della showgirl. Nessun commento o reazione alla notizia che presto diventerà nonna.

Ma cosa successe nel 2023? Ospite di Faganani Heather non rispose ad alcuna domanda riguardante la figlia che già da tempo era legata al cantautore romano e anzi, il modo in cui sviò l'argomento insospettì e non poco sia Francesca sia il pubblico.

Sui social le due si sono poi scambiate messaggi pesanti. Di Giacomo ha spiegato di non vedere la madre da 10 anni: "Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere". "Lei non sa nulla della mia vita se non via social, proprio come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto su un argomento così delicato", aveva scritto lasciando intendere quindi che l'unico genitore presente nella sua vita fosse il padre, Giovanni Di Giacomo medico chirurgo ortopedico molto apprezzato.

Parole alle quali Parisi ha replicato. "So benissimo chi è Ultimo - aveva scritto su Instagram spiegando così che il teatrino fatto sulla Rai era un escamotage - e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo". "Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha", aveva poi aggiunto Heather.