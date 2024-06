La mamma di Ultimo commenta la gravidanza, Jacqueline si commuove: lo scambio emoziona i fan

L'annuncio della gravidanza della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo da parte di Ultimo ha suscitato un'emozione fortissima nel pubblico presente allo Stadio Olimpico lunedì scorso come in coloro che hanno assistito alla scena virtualmente. Ma la gioia più grande arriva soprattutto dai famigliari dei futuri genitori, anche loro felici di manifestare via social la gioia di accogliere un nipotino. Lo ha fatto Rebecca, la sorella maggiore di Jacqueline, il padre di lei e adesso anche la mamma di Ultimo, autrice di un post che ha espresso pubblicamente la sua felicità per l'arrivo di un bimbo e anche per una nuora dolce com'è Jacqueline.

"E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento", ha esordito Anna Severino, mamma dell'artista (Niccolò Moriconi all'anagrafe): "Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava. Ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche". Un pensiero colmo di amore quello della futura nonna, lasciato a margine della foto che mostra il momento dell'annuncio durante il concerto e che ha scatenato i commenti più affettuosi da parte dei follower. E tra loro ecco arrivare anche quello di Jacqueline, destinataria di una dedica tanto amorevole: "Mi fai piangere così. Ti voglio bene nonna Anna", ha scritto alla suocera. Più di 8mila persone hanno apprezzato moltissimo uno scambio così tenero tra le due donne.

Intanto da parte dell'altra nonna, Heather Parisi, mamma di Jacqueline, per il momento non è arrivata alcuna manifestazione pubblica sulla dolce attesa della figlia. Se le due - tra cui i rapporti non sono mai stati idilliaci - si siano parlate in privato non è dato sapere: la certezza è che la showgirl ha disabilitato i commenti (e le critiche) sotto i suoi post.