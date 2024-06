Ultimo diventa papà, la fidanzata Jacqueline è incinta

Ultimo diventa papà. La notizia è una vera bomba e a lanciarla, in esclusiva, è l'esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram. Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantautore romano, sarebbe incinta.

"Notizia certissima" assicura Rosica sui social, spiegando: "Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida". Nessuna conferma - almeno per il momento - da parte dei presunti futuri genitori, in questi giorni a Napoli per i live di Ultimo allo Stadio Maradona.

Il cantante è in tour e Jacqueline, come sempre, lo segue. Sui loro profili social non c'è nessun riferimento a una possibile gravidanza, anche se qualche settimana fa lei ha fatto una dedica molto significativa al suo compagno: "Non potremmo essere più diversi, eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce - si legge nel post - non ho ancora capito cosa sia, spero non basti una vita". A unirli, adesso, potrebbe essere proprio un figlio.

La storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline si sono conosciuti nel 2020 su Instagram, durante la pandemia, e si sono innamorati subito. Il cantante aveva da poco messo fine alla lunga relazione con Federica Lalli, ma l'incontro con la figlia di Heather Parisi lo ha travolto. I due non si sono più lasciati, convivono - lei lo segue sempre nel suo lavoro - ed è stato proprio lui, pochi mesi fa, a smentire le voci di una presunta crisi.